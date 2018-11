Setor de serviços teve queda de 0,3% em setembro, calcula IBGE

O setor de serviços teve uma variação negativa de 0,3% em setembro na comparação com agosto, divulgou hoje (14) o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Os dados fazem parte da Pesquisa Mensal dos Serviços e mostram crescimento de 0,5% na comparação com o mesmo mês do ano anterior.

Em 12 meses, o volume de serviços acumulou uma queda de 0,3%. Já quando são considerados apenas os meses desde janeiro de 2018, a queda é de 0,4%.

Três das cinco atividades pesquisadas no setor de serviços tiveram queda em setembro. Os transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio caíram 1,3% e os serviços profissionais, administrativos e complementares, 1,4%. A atividade outros serviços teve queda de 3,2%.

A retração foi segurada pelos serviços de informação e comunicação, que subiram 0,4%, e pelos serviços prestados às famílias, que tiveram alta de 1,4%.

Entre esses cinco grupos de atividades, apenas os serviços de transporte, serviços auxiliares aos transportes e correio acumulam alta nos últimos 12 meses, com um crescimento de 2,6% no volume de serviços.

A queda no setor de serviços se disseminou em 22 das 27 unidades da federação. O Rio de Janeiro foi o destaque negativo, com queda de 2,5% em setembro. Já São Paulo teve a principal variação positiva, de 0,3%.