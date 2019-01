Bolsa e ações da Vale sobem; dólar e euro fecham dia em baixa

O Ibovespa, principal índice que mede o desempenho das ações negociadas na B3, antiga BM&F Bovespa, fechou hoje (29) em alta de 0,2%, aos 95.639 pontos. As ações da Vale, que ontem caíram 24,5%, registraram leve alta de 0,85% nesta terça-feira.

Entre as ações que compõem o Ibovespa, as que mais valorizaram foram as da Eletrobras ON (7,08%), Magaz Luiza ON (6,4%), e Estacio (5,52%). As que mais perderam valor foram RaiaDrogasil (-3,09%), Engie (-2,29%), e MRV ON (-2,55%). Os papeis mais negociadas no dia foram os da Vale ON (0,85%), Petrobras PN (2,42%), e ItauUnibanco (-0,73%).

O dólar encerrou o dia financeiro em queda de 1,14%, cotado a R$ 3,72. O euro também se esvalorizou, caindo 1,08% e fechando a R$ 4,25.

Edição: Nádia Franco