Bolsa fecha em baixa de 0,9% e dólar chega a R$ 3,80

O Ibovespa, principal índice de desempenho das ações negociadas na B3, antiga BM&F Bovespa, encerrou o dia financeiro hoje (22) aos 95.103 pontos, em queda de 0,94% em relação ao fechamento desta segunda-feira (21). O recorde do índice é 96.096 pontos e foi atingido na última sexta-feira (18).

Entre as ações que fazem parte do Ibovespa, as que mais valorizaram foram Viavarejo ON (2,71%), Braskem (3,05%), e Estacio (1,74%). As que mais se desvalorizaram foram BRF ON (5,02%), Mafrig ON (5,47%), e Gol (3,43%). As mais negociadas foram as ações da Petrobras, que tiveram queda de 1,57%, e as da Vale ON (-0,36%).

O dólar comercial fechou o dia em alta de 1,25%, cotado a R$ 3,80. Foi a sexta elevação seguida da moeda norte-mericana e o maior valor de fechamento desde 2 de janeiro (R$ 3,81). O euro também se valorizou e chegou a R$ 4,33, uma alta de 1,5% em relação à cotação de ontem.

Edição: Nádia Franco