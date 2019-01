Ibovespa e dólar encerram o dia estáveis

O Ibovespa, principal índice do desempenho das ações negociadas na B3, antiga BM&F, encerrou o pregão de hoje (21) com leve queda de 0,09%, aos 96.009 pontos. O recorde do índice é 96.096 pontos, atingido na última sexta-feira (18).

Entre as ações que compõem o Ibovespa, as que mais se valorizaram foram as da Localiza ON (3,59%), da Suzano (2,77%) e da Cielo ON (2,21%). As que mais perderam valor foram as da Estácio (-5,12%), Magazine Luiza (-4,13%) e da B2w Digital (-3,26%). Os papéis da Petrobras, com valorização de 0,51%, e da Vale ON (0,95%) foram os mais negociados.

O dólar comercial encerrou o dia financeiro com leve elevação de 0,07%, cotado a R$ 3,75. O euro fechou com valorização de 0,34%, valendo R$ 4,28.

