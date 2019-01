Ibovespa fecha em alta, e ações da Vale sobem mais de 9%

O Ibovespa, principal indicador do desempenho das ações negociadas na B3, antiga BM&F Bovespa, fechou a quinta-feira em alta de 1,42%, aos 96.996 pontos. O recorde é 97.677 pontos, atingidos no último dia 24. A alta de hoje foi puxada pela valorização das ações da Vale e da sua holding, a Bradespar.

As ações que mais subiram foram Vale ON (9,03%), Bradespar (7,89%) e Marfrig ON (5,75%).



Os papéis que mais perderam valor foram Sabesp ON (-3,13%), Suzano (-2,94%), e CCR ON (-2,88%). As ações mais negociadas foram Vale ON (9,03%), Petrobras (0,99%), e Bradesco (-0,23%).

O dólar encerrou o dia em alta de 0,05%, cotado a R$ 3,72. Já o euro caiu 0,38%, valendo R$ 4,23 no fechamento do dia.

Edição: Nádia Franco