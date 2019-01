O índice Ibovespa, principal indicador de desempenho das ações negociadas na B3, opera hoje (30) em alta de 1,22%, aos 96.803 pontos. As ações da empresa Vale aparecem entre as mais negociadas do pregão, com alta de 7,02%.

A moeda norte-americana é negociada neste momento a R$ 3,7156, em baixa de 0,14% em relação ao pregão anterior.

