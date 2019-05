Faturamento da indústria de bens de capital cresce 4,3%, diz Abimaq

Em abril, o faturamento da indústria de máquinas e equipamentos teve aumento de 4,3% em comparação ao mesmo mês do ano anterior, somando R$ 6,8 bilhões. O dado foi divulgado hoje (28) pela Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq).

Segundo a Abimaq, o bom desenvolvimento em abril se deve principalmente às exportações. No acumulado entre janeiro e abril, o setor faturou R$ 25,4 bilhões, crescimento de 5,8% na comparação com os quatro primeiros meses do ano passado.

Já a balança comercial do setor teve um saldo negativo de US$ 182,2 milhões em abril, o que representou recuo de 57,3% em comparação ao mesmo mês do ano passado, mas as exportações cresceram, atingindo US$ 1,04 bilhão em abril, incremento de 21,6% em relação a abril do ano passado.

Foi a primeira vez, após 63 meses, que as exportações voltaram a extrapolar o patamar de US$ 1 bilhão. As importações somaram US$ 1,22 bilhão, queda de 4,6% na mesma comparação.

Emprego

O balanço divulgado hoje pela Abimaq continuou demonstrando retomada do emprego, o que já vinha ocorrendo em 2018. Em 2019, o setor manteve esta tendência de recuperação e ampliou seu quadro de funcionários em mais 6 mil pessoas.

Em abril, o aumento foi 0,3%, quarto mês consecutivo de crescimento. Atualmente, o setor fabricante de máquinas e equipamentos atua com 306.952 pessoas ocupadas.

