Comitê adotará medidas extras de segurança energética na Copa América

O Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE) disse hoje (5) que vai adotar medidas adicionais de segurança para a operação do Sistema Interligado Nacional (SIN) durante a Copa América de Futebol. O evento será realizado no Brasil de 14 de junho a 7 de julho, com jogos marcados para as cidades de Belo Horizonte, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo.



De acordo com nota divulgada pelo comitê, responsável pelo acompanhamento do suprimento energético no país, as medidas envolvem operação "acima dos padrões técnicos exigidos na operação do sistema, a fim de garantir o suprimento eletroenergético nos padrões de continuidade e qualidade à sociedade".

As ações de controle da operação incluem restrição de intervenções programadas na rede e um plano de comunicação para o caso de eventuais quedas de energia. Também haverá segurança adicional na geração, transmissão e distribuição de energia nessas regiões. Segundo o Ministério de Minas e Energia (MME), serão divulgados boletins informativos emitidos pelo Operador Nacional do Sistema (ONS) duas horas após os jogos do Brasil e também na disputa do 3º lugar e na final da competição.

Edição: Bruna Saniele Freitas Ramos