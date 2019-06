Petrobras vende participação em transportadora de gás

A Petrobras concluiu hoje (13) a venda de 90% de sua participação na Transportadora Associada de Gás S.A. (TAG) para o grupo formado pelo grupo francês Engie e pelo fundo canadense Caisse de Dépôt et Placement du Québec (CDPQ). O fechamento da transação ocorreu com o pagamento total de R$ 33,5 bilhões para a Petrobras, sendo aproximadamente R$ 2 bilhões destinados à liquidação da dívida da TAG com o BNDES.

De acordo com o comunicado da Petrobras, a companhia “continuará a utilizar os serviços de transporte de gás natural prestado pela TAG, por meio dos contratos já vigentes entre as duas companhias, sem qualquer impacto em suas operações e na entrega de gás natural para seus clientes”.

A nota da estatal diz ainda que “essa operação está alinhada à otimização do portfólio e à melhoria de alocação do capital da companhia, visando à geração de valor para os nossos acionistas”.

Edição: Denise Griesinger