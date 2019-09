BC: Fluxo cambial em agosto fecha com saldo negativo de US$ 4,31 bi

O Brasil fechou o mês de agosto com fluxo cambial (volume de divisas em dólares que entram ou saem do país) com saldo negativo de US$ 4,317 bilhões, informou hoje (4) o Banco Central. Em julho o saldo foi positivo em US$ 2,912 bilhões.

A saída liquida registrada pelo canal financeiro, que envolve investimentos estrangeiros diretos, remessas de lucros e pagamentos de juros, entre outras operações, foi de US$ 8,545 bilhões, resultado de entradas no valor de US$ 39,754 bilhões e de retiradas totais de US$ 48,299 bilhões.

Já o comércio exterior registrou saldo positivo de US$ 4,229 bilhões em agostos. O resultado se deve ao fato de que as exportações somaram US$ 19,204 bilhões, contra US$ 14,975 bilhões de importações.

Oito primeiros meses de 2019

No ano de 2019, o fluxo cambial, até o mês de agosto, está negativo em US$ 6,526 bilhões. O canal financeiro também registrou saldo negativo no período. A saída líquida de dólares foi US$ 20,277 bilhões, resultante de entradas no valor de US$ 367,600 bilhões e de saídas no total de US$ 387,877 bilhões.

Já o saldo do comércio exterior, no período, está positivo em US$ 13,752 bilhões, resultado da diferença entre as importações, que somaram US$ 113,059 bilhões, e as exportações de US$ 126,811 bilhões.

Na semana passada, o fluxo ficou negativo em US$ 921 milhões, informou o Banco Central. No canal financeiro houve saída líquida de US$ 2,115 bilhões. No comércio exterior, o saldo ficou positivo em US$ 1,194 bilhão no período.

Calculado com base nos saldos do fluxo financeiro, como investimentos em títulos, remessas de lucros e dividendos ao exterior e investimentos estrangeiros diretos, entre outras operações, e do fluxo comercial, que envolve operações de câmbio relacionadas a exportações e importações, o fluxo cambial é divulgado semanalmente e mensalmente pelo BC e indica o volume de divisas externas que entram ou saem do Brasil.

