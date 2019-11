Inflação para famílias de baixa renda cai 0,12%

A inflação para famílias com renda até 2,5 salários mínimos caiu 0,12%. O Índice de Preços ao Consumidor–Classe 1 (IPC-C1), divulgado hoje (6) pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), ficou 0,03 ponto percentual abaixo da taxa registrada em setembro, que foi de -0,09%. No ano, o índice acumula alta de 3,07%. E, nos últimos 12 meses, de 3,14%.

Embora tenha caído no mês passado, o IPC-C1 está acima do índice nacional, o IPC-BR. Em outubro, o IPC-BR variou -0,09%, com 2,93% marcados nos últimos 12 meses.

Quatro das oito classes de despesa registraram quedas: habitação (0,26% para -0,47%), comunicação (0,54% para -0,03%), educação, leitura e recreação (0,37% para 0,09%) e saúde e cuidados pessoais (0,22% para 0,20%).

Por sua vez, o grupo alimentação subiu de -0,72% para -0,18% e o grupo despesas diversas foi de 0,13% para 0,45%).

