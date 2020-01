Varejo de SP espera crescimento de 5% em vendas de materiais escolares

O setor varejista do estado de São Paulo espera um crescimento de até 5% nas vendas de materiais escolares no período de volta às aulas de 2020. De acordo com o setor, que atende ao consumidor final, o gasto médio deverá ser de R$ 200 a R$ 300. Os dados, divulgados hoje (16), são da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Estado de São Paulo.

“A economia brasileira deve crescer cerca de 2,2%, de acordo com o Banco Central. Dessa maneira, podemos prever um cenário positivo para os lojistas durante este ano, pois o período de volta às aulas pode ser considerado a primeira oportunidade do ano para o aumento das vendas”, explica o presidente da federação, Maurício Stainoff.

De acordo com a entidade, os investimentos em descontos e promoções serão as principais táticas dos lojistas para aumentarem as vendas. A federação avalia ainda que o comércio virtual poderá colaborar no aumento das vendas do varejo, já que as lojas virtuais cresceram 12% em 2019.

Edição: Fábio Massalli