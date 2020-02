Índice que reajusta aluguéis cai 0,04% em fevereiro

O Índice Geral de Preços–Mercado (IGP-M), utilizado para reajustar aluguéis, variou -0,04% em fevereiro. Os dados foram divulgados hoje (27), no Rio de Janeiro, pelo Instituto Brasileiro de Economia, da Fundação Getulio Vargas (FGV Ibre).

Em janeiro, a alta foi de 0,48% e, em fevereiro de 2019, o índice ficou em 0,88%. Com isso, o IGP-M acumula alta de 0,44% no ano e de 6,82% em 12 meses.

Entre os componentes do IGP-M, o Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA) caiu 0,19% em fevereiro, depois de subir 0,50% em janeiro. O acumulado de 12 meses está em 8,38%.

O grupo Bens Finais recuou 0,55%, com o subgrupo alimentos processados passando de -0,44% em janeiro para -1,57% em fevereiro.

A variação do grupo Bens Intermediários foi de 1,21% em janeiro para -0,33% em fevereiro. O principal responsável foi o subgrupo combustíveis e lubrificantes para a produção, que passou de 4,20% para -3,67%. Já o grupo Matérias-Primas Brutas passou de 0,26% para 0,36% no período.

Altas e quedas

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) subiu 0,21% em fevereiro, após alta de 0,52% em janeiro, com seis das oito classes de despesa caindo. A alta acumulada em 12 meses é de 3,67%. A principal contribuição foi do grupo Alimentação, que passou de 1,22% para 0,28%, com a variação do item carnes bovinas indo de 1,95% para -4,59%.

Houve decréscimo também nas taxas de variação os grupos Transportes (0,82% para 0,09%), Despesas Diversas (0,29% para 0,14%), Comunicação (0,16% para 0,05%), Habitação (-0,05% para -0,10%) e Saúde e Cuidados Pessoais (0,38% para 0,36%). Tiveram aumento os grupos Educação, Leitura e Recreação (0,66% para 1,04%) e Vestuário (-0,04% para 0,06%).

O último componente do IGP-M, o Índice Nacional de Custo da Construção (INCC), subiu 0,35% em fevereiro, após subir 0,26% em janeiro, acumulando alta de 4,15% em 12 meses.

O grupo Materiais e Equipamentos passou de 0,47% para 0,65%, Serviços foram de 0,37% para 0,96% e Mão de Obra variou 0,04% e, fevereiro, após subir 0,09% em janeiro.