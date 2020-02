Preço do quilo em self service varia quase 20% entre regiões de SP

Um levantamento divulgado hoje (20) pelo Procon de São Paulo, mostra que o preço médio nos restaurantes self service, que vendem comida por quilo, pode variar até 19,56% entre as diferentes regiões da cidade. Segundo a pesquisa, na média, o quilo nos restaurantes paulistanos sai por R$ 52,98.

Os restaurantes do centro são os mais caros, com um preço médio de R$ 56,96. Os da zona norte são os mais baratos, com um preço médio de R$ 47,63, seguida pela zona leste, de R$ 48,95. A zona oeste apareceu como a segunda região mais cara, com um valor médio de R$ 55,62 o quilo e na zona sul, R$ 51,37.

Valor fixo

Também foi pesquisado o preço dos restaurantes self service com preço fixo. A média dos valores cobrada pela refeição é de R$ 28,06. Nesse tipo de estabelecimento, os valores também são menores na zona norte, com uma média de R$ 21,16. Na zona oeste o preço médio é de R$ 26,81. Em seguida vem a zona leste, com R$ 27,88, e o centro, com R$ 27,64. Enquanto a zona sul aparece como mais cara, com um preço médio de R$ 32,03.

A pesquisa também apurou o percentual de estabelecimentos que oferece os modelo self-service por quilo e a preço fixo. De acordo com os resultados, a cobrança por quilo é a mais comum, sendo que 60% dos restaurantes trabalham somente dessa forma. Os que cobram apenas por preço fixo são 15% do total e 25% tem as duas modalidades.

Foram pesquisados 350 estabelecimentos em toda a cidade.