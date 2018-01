Mais de 19 mil vestibulandos fazem hoje a 2ª fase da Fuvest

A primeira prova da segunda fase do vestibular da Fuvest começa hoje (7) às 13h. Os 19.690 candidatos terão ainda mais duas provas amanhã (8) e terça-feira (9). Eles disputam 8.402 vagas para ingresso na Universidade de São Paulo (USP). O concurso tem este ano a participação de 2.100 treineiros.

Os participantes estarão distribuídos em 35 escolas, 18 delas na região metropolitana de São Paulo. As demais em cidades do interior. Os portões abrem às 12h30 e a saída só será permitida a partir das 15 horas.

Na segunda fase, o concurso terá três provas discursivas, obrigatórias para todos os candidatos. Neste domingo, a prova terá de dez questões de português e redação.

Amanhã (8), serão 16 questões sobre as disciplinas do núcleo comum obrigatório do ensino médio (história, geografia, matemática, física, química, biologia e inglês). Na terça-feira (9), os vestibulando terão de responder a 12 questões de duas ou três disciplinas (6 ou 4 questões de cada uma), de acordo com a carreira escolhida.

Já na disputa por uma das vagas do curso de Artes Cênicas, os inscritos farão provas de habilidades específicas nos dias 10, 11 e 12 de janeiro.

Os cadernos de provas serão disponibilizados a partir das 19 horas, no site da Fuvest. Os organizadores recomenda que os vestibulando devem levar uma foto 3×4 recente (com ou sem data).

Para fazer o exame, será necessário ainda apresentar documento original de identidade (com foto) e caneta esferográfica (tinta azul ou preta). Para rascunhos, poderá ser utilizado lápis e borracha, apontador, régua e compasso.

Também é permitido o consumo de água e alimentos leves. Durante a prova e em qualquer local do prédio está proibido o uso de aparelhos celulares ou outro tipo de equipamento eletrônico ou de telecomunicação, além de relógios.

A lista com os nomes da primeira chamada será divulgada no dia 2 de fevereiro, no site da Fuvest.