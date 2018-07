Inscrições para o Encceja Exterior terminam no dia 9 deste mês

Brasileiros que vivem em outros países e não puderam concluir seus estudos na idade padrão têm uma nova oportunidade este ano para tentar regularizar a situação educacional e buscar melhores posições no mercado de trabalho. Uma nova edição do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos Residentes no Exterior (Encceja Exterior) está com as inscrições (gratuitas) abertas desde o último dia 25. O prazo para se inscrever na prova termina no próximo dia 9.

O exame foi criado em 2001, como uma oportunidade para as pessoas que vivem no Brasil e em outros países tentarem colocar os estudos em dia. A aprovação nas provas - previstas para o dia 16 de setembro - garante uma certificação de conclusão de ensino. Cada prova tem 30 questões de múltipla escolha de áreas como Ciências Naturais, Matemática, Língua Portuguesa, História e Geografia, no caso do Ensino Fundamental. O exame para o Ensino Médio terá questões nas áreas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias, Matemática, Linguagens e Códigos, Redação e Ciências Humanas.

No ano passado, mais de 1,4 mil brasileiros se inscreveram em dez países, incluindo os 25 brasileiros que fizeram o exame dentro de dez penitenciárias e centros de imigração de Tóquio. A versão deste ano será realizada em 12 países, com a inclusão na lista de localidades das cidades de Roma, capital italiana, e Roterdã, na Holanda.

Coordenado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), do Ministério da Educação, o Encejja Exterior é realizado com o apoio de representações diplomáticas do Brasil no mundo. No site do Inep há material para estudo como apostilas gratuitas. Os consulados também oferecem cursos preparatórios.