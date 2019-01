Vélez: ensino deve ter qualidade para permitir acesso à universidade

O ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodríguez, defendeu nesta quarta-feira (30) que o ensino básico, que vai da educação infantil até o ensino médio, deve ser de qualidade para permitir aos estudantes, que desejam, ingressar na universidade.

No vídeo, publicado no Twitter, Rodríguez reforça que a universidade não deve ser voltada para todos, mas para aqueles que desejam ingressar no ensino superior e que devem ter condições de competir por uma vaga.

"Universidade, do ponto de vista da capacidade, não é para todos. Somente algumas pessoas que têm desejos de estudos superiores e que se habilitam para isso entram na universidade", diz no vídeo.

A mídia diz que defendo a Universidade somente para uma elite. Conheça a verdade. pic.twitter.com/AIYmS7X26I — Ricardo Vélez (@ricardovelez) 30 de janeiro de 2019

Vélez Rodríguez acrescenta no vídeo: "A universidade tem que ser democrática, ou seja, todos aqueles que quiserem entrar, devem estar em pé de igualdade para poder competir pelo ingresso na universidade. A coisa melhor para ingressar na universidade é ensino básico de qualidade, onde todo mundo se forma, todo mundo se habilita e todo mundo pode competir em pé de igualdade".

O Plano Nacional De Educação (PNE), lei que estipula metas para melhorar a qualidade da educação no país, estabelece que pelo menos 33% da população de 18 a 24 anos devem estar na universidade até 2024. Atualmente, essa porcentagem chega a 23,2%. Além disso, determina que a porcentagem total de estudantes em relação a população de 18 a 24 anos, a chamada taxa bruta de matrícula, chegue a 50%. A taxa atual é 34,6%.

Edição: Carolina Pimentel