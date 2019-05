Inep acompanha avaliação do ensino superior em São Tomé e Príncipe

Uma equipe de servidores do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) está acompanhado, em São Tomé e Príncipe, na África, a implantação da avaliação da educação superior naquele país.

A missão faz parte do acordo de cooperação técnica entre países em desenvolvimento, assinado com a intermediação da Agência Brasileira de Cooperação (ABC), em 2018.

Na primeira quinzena de maio, o Inep atuou ajudando na conclusão do sistema eletrônico "e-SUP", pelo qual é feita a avaliação. A equipe brasileira permanecerá no local até sexta-feira (24).

"A iniciativa permitirá produzir informações claras e confiáveis para gestores, pesquisadores, educadores e público, em geral", informou o Inep, em nota.

A cooperação na área de educação superior foi solicitada pelo governo de São Tomé e Príncipe ao Ministério das Relações Exteriores (MRE) por meio da ABC. O desenvolvimento do plano conta com ações de capacitação destinadas aos técnicos do Ministério da Educação de São Tomé e Príncipe, aos avaliadores e às próprias instituições de educação superior.

Edição: Maria Claudia