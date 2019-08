Feira de profissões da USP está aberta à visitação até sábado

A 13ª edição da Feira USP e as Profissões ocorre de 22 a 24 de agosto na capital paulista. Instalada no Parque de Ciência e Tecnologia da USP (Parque CienTec), a feira é destinada a estudantes do ensino médio e de cursos preparatórios para o vestibular, com participação gratuita.

A feira reúne unidades de ensino e pesquisa da Universidade de São Paulo (USP), distribuídos em estandes com alunos e professores da universidade que esclarecem as dúvidas dos estudantes que visitam o local sobre os cursos oferecidos, as carreiras e profissões, a formação acadêmica, a grade de disciplinas, os conteúdos programáticos e as especializações.

“Este evento é grandioso não só pelo seu tamanho e por envolver todas as unidades da universidade, mas também por aproximar a USP da população, falando de perto com dezenas de milhares de jovens e suas famílias, abrindo as portas da USP para adolescentes que estão planejando seu futuro”, disse a professora Maria Aparecida de Andrade Moreira Machado, pró-reitora de cultura e extensão universitária da USP.

Com o objetivo de ajudar os estudantes na escolha da profissão, o Instituto de Psicologia da USP está oferecendo oficinas, como de orientação vocacional, que atende 25 estudantes por sessão. Nos dois últimos anos, o estande vocacional foi um dos mais procurados pelos visitantes.

“Temos um público crescente [na feira] tanto na capital como no interior, mostrando a demanda que existe por esse tipo de informação de carreiras e possibilidades acadêmicas. Além disso, as feiras democratizam o acesso à universidade pública e gratuita ao mostrar para todos como podem ter acesso a uma das melhores universidades do mundo”, acrescentou.

Segundo anuário da USP, são oferecidos 321 cursos de graduação na capital e no interior do estado, além de 368 programas de mestrado e 333 de doutorado, com 58.957 alunos matriculados na graduação e 30.202 na pós-graduação, divididos em 14.360 no mestrado e 15.842 no doutorado.

A feira também é uma oportunidade para que os jovens busquem informações sobre o vestibular, os programas de apoio à permanência estudantil – moradia e alimentação – e o mercado de trabalho.

A 13ª Feira USP e as Profissões vai até 24 de agosto, com visitação das 9h às 17h, no Parque de Ciência e Tecnologia da USP (Parque CienTec). O endereço é Avenida Miguel Stéfano, 4.200, Água Funda (em frente ao Zoológico de São Paulo). A entrada é gratuita. A organização sugere que o visitante faça inscrição prévia no site do evento apenas para controle de fluxo.

Edição: Liliane Farias