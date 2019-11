Fotos do exame circulam nas redes, mas não há danos aos participantes

Fotos das provas circularam nas redes sociais tanto no primeiro quanto no segundo dia de Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) antes dos prazos permitidos pelas regras do exame. Segundo o ministro da Educação, Abraham Weintraub, isso não afetará os participantes. “O dano disso foi zero”, afirmou em coletiva de imprensa.

Hoje (10), um caderno de provas foi fotografado na íntegra e divulgado nas redes sociais antes das 18h, no horário de Brasília, horário em que os participantes poderiam deixar o local de prova com o Caderno de Questões. A divulgação ocorreu, no entanto, após às 16h30, quando os participantes já podiam deixar os locais de aplicação, não sendo caracterizado pelo Ministério da Educação (MEC) como um vazamento.

Segundo Weintraub, não se tratou apenas de um caso, mas eles já foram identificados e foram feitos boletins de ocorrência. Um deles foi um rapaz de 18 anos. A atitude não acarretará em maiores punições, mas, de acordo com o ministro, isso ficará registrado no nome dessas pessoas.

No primeiro dia de prova, uma foto da prova de redação circulou após o início do exame. Segundo Weintraub, ao menos uma mulher do Ceará, que era aplicadora de prova foi identificada e será punida. Esse caso foi considerado mais grave e a punição poderá ser mais severa, de acordo com o ministro.

Os participantes do exame, no entanto, não serão afetados por nenhuma das duas práticas.

Neste domingo, os participantes fizeram as provas de matemática e ciências da natureza. No último domingo (3), foram aplicadas as provas de linguagens, ciências humanas e redação. O tema da redação deste ano foi “Democratização do acesso ao cinema no Brasil”.

Edição: Bruna Saniele