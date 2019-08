Botafogo e Chapecoense jogam no Estádio Nilton Santos nesta segunda

Joel Carli e Alex Santana estão de volta ao Botafogo. A equipe carioca enfrenta, nesta , às 20 horas, a Chapecoense. O time de Eduardo Barroca tenta se recuperar da derrota na última rodada para o Corinthians. Caso venca, o Botafogo se reaproxima do G-6 do Brasileirão, zona que garante uma vaga à Libertadores da América.

“A nossa cobrança e com a gente mesmo. É claro, que jogando em casa, a cobrança é ainda maior”, avalia Barroca.

Sem o meia Cícero, suspenso por cartão amarelo, o Botafogo deve jogar com: Gatito Fernández, Marcinho, Joel Carli e Gabriel e Gilson; Gustavo Bochecha, Alex Santana, João Paulo e Luiz Fernando; Lucas Campos e Diego Souza.

O Botafogo está na 10ª colocação do campeonato. Já a Chapecoense abre a lista das equipes na zona do rebaixamento em 17º lugar. O Verdão do Oeste Catarinense está sob o comando do técnico interino Emerson Cris. Na última rodada, a Chape venceu o Avaí, por um a zero, dentro da Arena Condá.

Edição: Verônica Dalcanal