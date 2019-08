Botafogo empata com Chapecoense sem gols

Decepção. Este foi o sentimento dos oito mil duzentos e quarenta e um torcedores presentes, no estádio Nilton Santos, nesta última segunda (26). A equipe carioca empatou em zero a zero com a Chapecoense num jogo marcado pela falta de criatividade, principalmente dos donos da casa.

“No segundo tempo nós melhoramos, tivemos algumas chances, mas foi insuficiente para conseguir a vitória. Não foi o resultado que nos agrada”, avaliou o treinador Eduardo Barroca, que contava com mais três pontos para subir na tabela do Campeonato Brasileiro.

Com o empate contra a Chape, o Botafogo chegou aos 23 pontos e ocupa neste momento a nona colocação na tabela do Brasileirão. Faltam três rodadas para o fim do primeiro turno e Barroca espera melhores resultados para alcançar a zona de classificação à Libertadores.

“Ainda está tudo embolado e precisamos agora nos preparar da melhor forma para encarar o Internacional, em Porto Alegre”, aponta Barroca.

A Chapecoense segue na 17ª colocação, como primeiro time na zona do rebaixamento, com apenas 14 pontos. O próximo desafio da Chape é o CSA em Alagoas.

Edição: Verônica Dalcanal