Botafogo viaja para encarar o Internacional

O último treino do Botafogo, antes de viajar para Porto Alegre, onde encara o Internacional, neste sábado (31) no Beira-Rio, foi fechado para a imprensa. Mas o treinador Eduardo Barroca, em entrevista coletiva, comentou as mudanças ofensivas que pretende fazer no time.

"Vou fazer mais alguns ajustes. Mas há algumas alternativas, uma delas é colocar Diego Souza como meia, entrando de centroavante" adiantou Barroca.

O treinador do Botafogo falou ainda sobre a visita de Leonardo Gaciba. O chefe da arbitragem da CBF vai passar pelos 20 clubes da série A para explicar as novas regras do futebol e o uso do árbitro de vídeo.



"Fiquei extremamente satisfeito com a apresentação dele. Ele apresentou dados e, se não me engano, foram 14 erros de arbitragem no campeonato. Um número baixo de erros, pelo número de jogos, mas mesmo assim erros vitais. Ele (Gaciba) inclusive reconheceu os erros contra o Botafogo nos jogos com o Flamengo e o Palmeiras" disse.



O Botafogo vem de empate contra a Chapecoense e derrota para o Corinthians. O time está em nono lugar do campeonato com 23 pontos. A equipe carioca conta hoje com 32 jogadores no elenco, sendo metade deles formados na base botafoguense.

