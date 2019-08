Brasília sedia Campeonato de Canoagem Velocidade e Paracanoagem

Brasília recebe até domingo (1º) o Campeonato Brasileiro de Canoagem Velocidade e Paracanoagem, no Lago Paranoá. As provas serão realizadas entre a Ponte das Garças e o Clube Nipo, no Setor de Clubes Esportivos Sul. O evento é preparatório para as Olimpíadas de Tóquio em 2020. Foram confirmados 464 atletas brasileiros, entre eles, o medalhista Isaquias Queiroz.

O diretor da Confederação Brasileira de Canoagem, Leonardo Maior, destaca que serão realizadas mais de 300 provas de diferentes categorias.

Entre as novidades deste evento está a realização de provas para deficientes visuais. “Estamos tentando abrir as portas para o deficiente visual participar da canoagem”, destacou.

O atleta Isaquias Queiroz, medalhista de ouro na categoria C1 1000m, no Mundial da Hungria, e bronze, na disputa em dupla ao lado de Erlon Souza, informou que veio prestigiar o campeonato e treinar para alcançar um bom rendimento em Tóquio.

“Venho pelo prazer de competir, para estar presente nesta energia positiva”, afirmou o atleta.

“As expectativas para as Olimpíadas de Tóquio são de continuar trabalhando, como venho fazendo, para, em 2020, poder mostrar os efeitos de toda essa preparação”, completou.

Atleta na modalidade de paracanoagem, Luciano Pereira Lima afirmou que está confiante em um bom resultado no campeonato na capital federal. “Tenho grandes expectativas, por estar competindo em casa, e está tudo fluindo para um bom resultado”.

A representante feminina na canoagem Valdenice Nascimento, 29 anos, disse que está com grande esperança de conseguir se classificar e participar, pela primeira vez, de uma competição mundial. “Expectativa é de que consiga me classificar para minha primeira Olímpiada de canoagem”, destacou a atleta.

