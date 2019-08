Capitão do Botafogo analisa números do treinador

Após empate em 0 a 0 contra a Chapecoense, dentro do Estádio Nilton Santos, o Botafogo voltou aos treinos. O capitão do time, Joel Carli, não escondeu a “raiva” pelo tropeço dentro de casa na última (26). O argentino analisou ainda o desempenho do treinador Eduardo Barroca. Em 20 jogos, Barroca venceu nove, empatou dois e perdeu em outras nove ocasiões.

“A gente conversa muito sobre as estatísticas. Os números são claros, mas acho que evoluímos muito e precisamos melhorar em alguns detalhes”, justifica Joel Carli.

Carli também comentou, como a possibilidade de investidores abraçarem o estudo encomendado pelos irmãos Moreira Sales, afeta os jogadores.

“Estou aqui há quatro anos e consumo tudo que sai sobre o Botafogo. Agora, tudo isto ainda está longe e estamos tentando nos concentrar dentro de campo”.

O Botafogo está em nono lugar no Brasileirão e enfrenta o Internacional, no próximo , às 21h, no estádio Beira-Rio.

Edição: Verônica Dalcanal