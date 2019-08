Flamengo reintegra volante Cuéllar

O volante Cuéllar foi reintegrado nesta segunda-feira (26) ao elenco do Flamengo após ser afastado na última sexta-feira (23).

De acordo com nota oficial divulgada através do site do clube, o jogador alegou problemas pessoais e o desejo de não viajar para os próximos jogos.

O descontentamento do atleta passa por uma tentativa de transferência para o Al Hilal, da Arábia Saudita. O volante entende que a quantia de oito milhões de euros, cerca de 36 milhões de reais, oferecida pelo sauditas é uma oportunidade para a carreira.

O técnico Jorge Jesus, questionado sobre a situação do jogador, diz que o clube está acima de qualquer pessoa.

"O clube não é o jogador, não é o treinador, o treinador e o jogador fazem parte. Mas o que é a referência e a história de um clube é este próprio clube. Então quando alguém pensa que está a frente, vai ter sempre problemas", afirmou o treinador.

Após conquistar a liderança do Campeonato brasileiro, após vitória por 3 a 0 contra o Ceará, neste domingo (25) em Fortaleza, o elenco rubro-negro desembarcou na tarde desta segunda-feira (26), em Porto Alegre, visando o jogo contra o Internacional, pelas quartas de final da Copa Libertadores da América.

O Flamengo enfrenta o Colorado, 21h30m, desta quarta-feira, no Beira Rio.

