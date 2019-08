Grêmio se classifica para semifinal da Libertadores

Uma vitória com a cara do Grêmio. O tricolor derrotou o Palmeiras no Pacaembu pela primeira vez na história dos confrontos entre as equipes e conquistou vaga para a semifinal da Libertadores da América. O time paulista tinha a vantagem do empate por ter vencido a partida de ida por 1 a 0, mas o clube gaúcho mostrou mais uma vez ser imortal e, de virada, venceu por 2 a 1, garantindo a classificação pelo critério de gols fora de casa

A partida começou com o Grêmio indo para cima. Precisando da vitória, o time de Renato Portaluppi tentava pressionar o Palmeiras, mas os donos da casa sempre assustavam pela direita de ataque.

Logo aos 13 minutos da primeira etapa, Dudu cruzou na área, o zagueiro Gustavo Gómez desviou de cabeça. Paulo Victor saiu mal e a bola sobrou para Luiz Adriano abrir o placar. Foi o primeiro gol do atacante com a camisa do Palmeiras.

A vantagem durou pouco. Cinco minutos depois, Jean Pyerre lançou a bola na área, o goleiro Weverton ficou parado e Éverton empatou. O Palmeiras sentiu o golpe e o Grêmio se aproveitou da situação. Em uma bela jogada pelo meio, Éverton driblou três adversários e contou com a falha de comunicação entre Luan e Weverton. O zagueiro não alcançou a bola e o goleiro acabou desviando. Melhor para Alisson, que aproveitou o rebote para marcar o segundo. O Palmeiras ainda teve duas chances claras de empate no primeiro tempo com Willian. Na primeira, ele chutou na trave. Na segunda, para fora.

O técnico Luiz Felipe Scolari mudou a equipe no segundo tempo. Deyverson entrou no lugar de Willian. Zé Rafael e Raphael Veiga também foram a campo. Não adiantou. Quem teve chance para ampliar foi o adversário. Com muita inteligência, o Grêmio soube dominar todas as ações e não deu chance ao Palmeiras.

Depois da vitória, o técnico Renato Portaluppi fez questão de elogiar a equipe.

“Realmente foi uma partida épica, uma partida de raça, de garra. O Grêmio mais uma vez competiu muito. Nós temos tudo o que as outras equipe possuem e o que eu sempre falo a vocês, o Grêmio gosta de ganhar. O Grêmio gosta da bola. O Grêmio gosta de agredir. Eu venho falando isso há quase três anos. O Grêmio tem o melhor futebol do Brasil com resultado. Não ganhou seis títulos em dois anos e meio à toa. Encaramos qualquer adversário de igual para igual dentro ou fora de casa. Nosso aproveitamento é excepcional, principalmente se tratando de mata-mata”, disse.

Agora o Grêmio espera o resultado da partida entre Internacional e Flamengo, que se enfrentam nesta quarta-feira (28), para saber quem será o adversário do tricolor na semifinal da Libertadores da América.

Edição: Verônica Dalcanal