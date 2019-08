Marta sofre lesão e está cortada de amistosos

A meia-atacante Marta, do Orlando Pride-EUA, sofreu uma lesão muscular do bíceps femoral da coxa esquerda e foi cortada, nesta segunda-feira (26), da primeira lista de convocadas da técnica Pia Sundhage.

A jogadora sentiu dores no local durante a partida contra o Washington Spirit. Marta entrou em contato com o Departamento Médico da Seleção Feminina e seguirá tratamento nos Estados Unidos.

A jogadora fica de fora dos dois primeiros amistosos após a Copa do Mundo da França. O Brasil enfrenta a Argentina, às 21h30min, nesta quinta-feira (29), no Pacaembu, em São Paulo. Na mesma data, Chile e Costa Rica se encaram, às 19h, também no Pacaembu.

As vencedoras disputam a final, no próximo domingo (1). As perdedoras vão lutar pela terceira colocação.

Marta é a segunda jogadora desconvocada, a meia Thaísa, do Real Madrid-ESP, sofreu lesão e foi substituída por Aline Milene, da Ferroviária-SP.

