Mineirão será palco de Atlético-MG x Cólon pela Sul-americana

O Atlético Mineiro está nas semifinais da Copa Sul americana. O adversário da próxima fase é o Cólon da Argentina. A data dos jogos ainda será definida por sorteio, mas o Galo já sabe que vai que fazer a partida de volta no Mineirão.

O regulamento da competição não permite jogos nesta fase em estádios com capacidade para menos de 30 mil torcedores. Os atleticanos vinham jogando até agora no estádio do Independência, o popular Horto, onde cabem no máximo 23 mil pessoas

Nesta última ça (27), o alvinegro mineiro superou o La Equidad, da Colômbia, por 3 a 1. “A estratégia era dar bola pra eles e ficar bem posicionados esperando o contra-ataque. Agora é focar na próxima fase”, resumiu o zagueiro Igor Rabello.

No placar agregado, o Galo acabou vencendo o duelo por 5 a 2 contra o La Equidad.

O treinador Rodrigo Santana destacou ainda que a Copa Sul-americana permanece como prioridade. “É um plano que a gente tem. Tá tão perto, só faltam três jogos e dois adversários diferentes. Isto pesa e faz com que a gente foque muito nesta competição”.

Caso o Atlético Mineiro, supere os argentinos do Cólon, faz a final da Copa Sul-americana em jogo único, no Defensores del Chaco, no Paraguai, dia 9 .

Edição: Verônica Dalcanal