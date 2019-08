Nenê e Ganso estarão juntos na partida contra o Corinthians

Nenê e Ganso juntos no meio de campo do Fluminense prometem ser uma constante na era Oswaldo Oliveira. Na primeira partida do Flu pelas -de-final da Copa Sul-americana, ainda sob o comando do auxiliar Marcão, mas já com o dedo do novo treinador, os dois atuaram juntos no empate em 0 a 0 com o Corinthians. A expectativa é que a dupla seja escalada mais uma vez como titular no jogo de volta contra os paulistas.

“Pra mim é um prazer jogar com ele (Ganso). Muita gente achava que não, por conta da minha idade (38 anos), mas mostramos que, em boas condições físicas, podemos atuar juntos”, explicou Nenê

O meia Nenê também convocou a torcida do tricolor carioca para lotar o estádio. “A gente precisa de vocês e vamos dar à vida dentro para conquistar a classificação”.

Mais de 40 mil ingressos já foram vendidos e a previsão é de casa cheia, nesta (29), no Maracanã, com 55 mil pessoas presentes ao estádio.

O vencedor de Fluminense e Corinthians enfrenta o Independente Del Valle, do Equador, nas semifinais da Copa Sul-Americana.

