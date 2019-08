Palmeiras recebe Grêmio por vaga nas semifinais

O Palmeiras recebe o Grêmio, nesta terça-feira (27), às 21h30m, no Pacaembu em São Paulo, pelo segundo jogo das quartas de final da Copa Libertadores da América.

No jogo de ida, os paulistas venceram os gaúchos por 1 a 0, com gol de Gustavo Scarpa, na Arena do Grêmio em Porto Alegre.

Com este resultado temos três cenários possíveis. No primeiro, com qualquer empate ou vitória do Palmeiras, o alviverde está classificado para às semifinais. No segundo, no caso da vitória do tricolor gaúcho por um a zero, a vaga será definida através de cobrança de pênaltis. No terceiro, com qualquer vitória dos gremistas por um gol de diferença, com exceção de um a zero, passa o time do técnico Renato Portaluppi.

Nas edições anteriores, o Grêmio chegou 12 vezes às quartas de final, em nove oportunidades avançou e foi eliminado em três. Já o Palmeiras disputou 13 vezes, em 11 passou e sofreu revés em duas.

O clube que passar de fase vai encarar Flamengo ou Internacional, que se enfrentam nesta quarta-feira, no Beira Rio, em Porto Alegre. Os cariocas levam vantagem por terem vencido o primeiro jogo, no Maracanã, pelo placar de dois a zero.

