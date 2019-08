Surfe: Medina é vice no Taiti e Filipe Toledo lidera circuito mundial

O brasileiro Gabriel Medina conquistou hoje (28) o vice-campeonato da etapa do Taiti (Polinésia Francesa) do circuito mundial de surfe. O título ficou nas mãos do australiano Owen Wright.

Com o vice-campeonato nas ondas de Teahupo’o, Medina passou para a quarta posição no circuito mundial de surfe, com 34.695 pontos. Outro brasileiro, Filipe Toledo, que foi eliminado nas oitavas de final, passou a liderar o circuito, com 36.600 pontos.

Na segunda posição, está o sul-africano Jordy Smith, que ficou em terceiro no Taiti, e agora soma 35.450 pontos no circuito. Na terceira colocação, está o ex-líder do ranking, o americano Kolohe Andino, que caiu na terceira rodada e agora soma 35.175 pontos.

Com os resultados no Taiti, Medina, que é bicampeão mundial (2014 e 2018) e Toledo se aproximam das duas vagas que o Brasil pode conquistar no surfe masculino dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. Ainda faltam mais quatro etapas para o fim do campeonato, e os brasileiros precisam terminar entre os 10 primeiros colocados para garantir a vaga olímpica.

