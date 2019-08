Vasco e São Paulo se enfrentam em São Januário neste domingo

Vasco e São Paulo duelam em São Januário pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro neste domingo. O Vasco não joga em São Januário há 72 dias. A última partida do time no caldeirão terminou com vitória de um a zero sobre o Ceará e aconteceu antes da parada do Brasileirão para a Copa América. A torcida vai matar as saudades do estádio jogando contra o tricolor paulista com a casa cheia. Quase todos os 18 mil ingressos colocados à disposição da torcida já foram vendidos.

O treinador Vanderley Luxemburgo conta com o retorno de Marrony e Marcos Júnior. Recuperado da apendicite, Rossi também deve ser relacionado para o jogo. O time também vai uma mudança tática, com a volta de Yago Pikachu para a lateral direita, em vez de atuar como meia-atacante. O meio de campo vascaíno contra o time de Alexandre Pato e Daniel Alves deve ser povoado com quatro volantes. O provável Vasco deste é: Fernando Miguel, Yago Pikachu, Leandro Castan, o colombiano Oswaldo Henriquez e na lateral esquerda Henrique. No meio-de-campo: Richard, Raul, Andrey e Marcos Júnior. No ataque Talles Magno e Marrony.

Quem está indo embora do Vasco é Yan Sasse. O jogador, que pertence ao Coritiba e estava emprestado ao Vasco, acertou com um time do leste europeu. Outro sem mais nenhum clima em São Januário é Maxi Lopez. O argentino fechou contrato com o Crotone da divisão italiana.

O campeonato está chegando à metade, mas a diretoria ainda procura reforços no ataque. Clayton do Atlético Mineiro e Guilherme, ex-botafogo e atualmente no Sport, estão entre os sondados.

