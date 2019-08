Vasco vence São Paulo em São Januário

Com gols de Talles Magno e Felipe Bastos, o Vasco venceu o São Paulo diante de 20 mil torcedores em São Januário. O triunfo dos cariocas parou a série de cinco vitórias da equipe paulista.

O jogo também foi marcado por um lance aos 19 minutos do segundo tempo, quando parte da torcida começou a entoar cantos homofóbicos. O árbitro Daronco paralisou a partida e os jogadores do Vasco e o treinador Vanderlei Luxemburgo pediram o fim da manifestação preconceituosa.

"Eu pedi para torcida parar, porque isto é proibido", explicou Luxemburgo.

A partida também teve reclamação do São Paulo contra a arbitragem pela expulsão de Raniel ainda no primeiro tempo. No fim dos noventa minutos, empurra-empurra e bate boca entre os jogadores. O volante Richard conta o que aconteceu.

"No fim do jogo, era um querendo ser mais do que o outro, mas é assim mesmo entre jogo de time grande.", avaliou Richard.

Festa mesmo era de Talles Magno. O jovem de 17 anos marcou o primeiro gol como profissional do Vasco da Gama.

"Quero correr pra agradecer na igreja e a minha família", comemorou Talles Magno.

O Vasco volta a campo no próximo para encarar o Cruzeiro no Mineirão.

Edição: Verônica Dalcanal