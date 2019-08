Vasco volta aos treinos antes de partida no Mineirão

O Vasco voltou aos treinos, nesta ça-feira (27), após a vitória por 2 a 0 sobre o São Paulo na última rodada em São Januário.

O time carioca vai até Belo Horizonte, onde enfrenta o Cruzeiro, no próximo , no Mineirão. O time de Vanderley Luxemburgo não vai contar com Leandro Castan e Henrique, suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Na zaga, Luxemburgo deve optar por Werley e na lateral esquerda, por Danilo Barcelos.

Os vascaínos vivem ainda a expectativa de acertar a contratação do atacante Clalyton. O jogador pertence ao Atlético Mineiro, que ainda falta dar o aval final para a concretização do negócio.

O Cruz Maltino tem até a próxima -feira (29) para prestar esclarecimentos à Procuradoria da Justiça Desportiva sobre os cantos homofóbicos entoados por alguns torcedores em São Januário. O procedimento preliminar quer saber quais ações o clube tomou para reprimir o episódio. Só após a resposta do Vasco da Gama, os procuradores vão decidir se irão indiciar ou não o clube carioca.

Edição: Verônica Dalcanal