Ataque do Vasco ainda sofre com falta de artilheiro

O ataque do Vasco marcou apenas 16 gols após 17 rodadas do Campeonato Brasileiro. O setor ofensivo do time é um dos piores da competição, só superando CSA, Avaí e Cruzeiro. O artilheiro do time na competição, com dois tentos anotados, ainda é o argentino Maxi Lopes, jogador que defende o Crotone, da divisão italiana.

Para melhorar o setor ofensivo, o Vasco contratou Clayton e reintegrou Ribamar ao elenco. O primeiro contratado junto ao Atlético Mineiro ainda aguarda ser legalizado para passar a ser opção para o técnico Vanderley Luxemburgo. Já Ribamar está no clube desde o início da temporada e em 14 partidas marcou apenas uma vez.

Os reforços que chegam são atacantes que costumam atuar mais pelos lados do campo, como pontas, assim como Rossi e Marrony. O time ainda carece de um autêntico nove. O único com estas características é Tiago Reis. O jovem de 20 anos destacou-se no início da temporada, no campeonato carioca, mas tem ficado no banco.

Para o jogo de (7) contra o Bahia, em São Januário, todos os 22 mil ingressos destinados aos vascaínos já foram comprados. Restam lugares apenas para a torcida visitante.

