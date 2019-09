Coluna: Seleção sub 20 de futebol é convocada para Liga Sul-Americana

Por Marília Arrigoni - Apresentadora do programa Stadium da TV Brasil. A coluna do jornalista será publicada pela Agência Brasil semanalmente às quartas-feiras. Rio de Janeiro

Depois de iniciar um processo de renovação com a Seleção Feminina principal, a partir da nova gestão da técnica sueca Pia Sundhage, chegou a vez da Seleção Feminina de base começar as atividades sob comando do novo técnico, Jonas Urias. O treinador fez a primeira convocação e relacionou 19 jogadoras que vão disputar a Liga Sul-Americana Sub-19, que acontece de 16 a 22 de setembro, em Buenos Aires, na Argentina.

A competição serve de preparação para o Campeonato Sul-Americano Feminino Sub-20, marcado para próximo ano. Na Liga Sul Americana, o Brasil está no Grupo Sul com Argentina, Bolívia, Chile e Uruguai. Já o Grupo Norte é composto por Equador, Colômbia, Peru, Venezuela e Paraguai, com sede em Guayaquil, no Equador. As primeiras colocadas de cada grupo, além do melhor segundo colocado, disputarão posteriormente um triangular final, com sede a ser definida.

Confira as convocadas:

Goleiras

Nicole - Santos-SP

Mayara - Internacional-RS

Defensoras

Vitória Bruna - São José-SP

Gisseli - Grêmio-RS

Rute - Vitória-BA

Camila - Palmeiras-SP

Isadora - Internacional-RS

Mayara - Ponte Preta-SP

Meias

Angelina - Santos-SP

Raquel - Valadares (Portugal)

Miriam Cristina - São Paulo-SP

Vitória Yaya - São Paulo-SP

Maria Eduarda - Cruzeiro-MG

Juliana - Palmeiras -SP

Micaelly - Cruzeiro-MG

Atacantes

Jaqueline - São Paulo-SP

Júlia Beatriz - Iranduba-AM

Nycole - Benfica (Portugal)

Mylena - Avaí/Kindermann-SC

Antes de embarcarem para a Argentina, comissão técnica e jogadoras fazem um período de treinos, entre os dias 9 e 14 de setembro, na Granja Comary, o centro de treinamento da CBF, em Teresópolis, Região Serrana do Rio de Janeiro.

Mais sobre a Seleção Feminina Sub-20

Ex-treinador do agora extinto time feminino do Sport Club do Recife, Jonas foi anunciado como técnico da Seleção Feminina Sub 20 no mesmo dia em que a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) apresentou Pia Sundhage. Ao lado de Jonas está Jéssica Lima, ex-jogadora do Rio Preto (SP) como auxiliar técnica. Tanto a comissão da equipe principal quanto a de base fazem parte do projeto da CBF para desenvolvimento e fortalecimento do futebol feminino no país.

Edição: Verônica Dalcanal