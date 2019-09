Confiança conquista vantagem na Série C

Os oito clubes que disputaram os jogos de ida das quartas de final da Série C foram econômicos nos gols, somente uma vez a rede balançou nas quatro partidas. O autor solitário desta fase mata-mata, foi o camisa nove, Tito, na vitória do Confiança, de Sergipe, contra o Ipiranga, do Rio Grande do Sul, no sábado (31), por 1 a 0, no Batistão em Aracaju.

Com este resultado, o empate é o suficiente para o Confiança passar de fase. Para o Ipiranga conquistar a vaga, o clube gaúcho terá que vencer por dois gols de diferença. Caso vença por somente um gol de vantagem, avança quem cobrar melhor os pênaltis.

Os outros três jogos terminaram em 0 a 0: a partida entre São José-RS e Sampaio Corrêa-MA, realizada no sábado (31) no Passeio de D’Areia, em Porto Alegre; o duelo entre o Paysandu-PA e o Náutico-PE no Mangueirão, em Belém, realizado no último domingo (1); e o jogo entre Imperatriz-MA e Juventude-RS no Frei Epifânio, em Imperatriz, realizado na segunda-feira (2).

Com estes resultados o clube que vencer passa de fase e consegue o acesso para a Série B em 2020. Qualquer empate leva a decisão para os pênaltis, tendo em vista que o gol qualificado não serve como critério de desempate na Série C.

Confira o calendário dos jogos de volta:

Ipiranga-RS X Confiança-SE – 17h - Colosso da Lagoa – Sábado (7)

Sampaio Corrêa-MA X São José-RS – 19h15m - Castelão – Sábado (7)

Náutico-PE X Paysandu-PA - 18h - Aflitos - Domingo (8)

Juventude-RS X Imperatriz-MA – 20h - Alfredo Jaconi-RS – Segunda (9)

