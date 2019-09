Diego Alves destaca semana livre para treinar

O Flamengo segue se preparando para enfrentar o Avaí, no próximo sábado (7), em Brasília no Estádio Mané Garrincha. Na 17ª rodada, o rubro-negro é o líder do Campeonato Brasileiro, com 36 pontos na tabela, a mesma pontuação do Santos, segundo colocado.

Pela Libertadores o rubro negro segue na luta pelo título e está na semifinal contra o Grêmio. O Flamengo, atual Campeão Carioca, segue como o brasileiro com mais chances de conquistar três competições em 2019. Além dos cariocas, o tricolor gaúcho, campeão estadual também pode atingir este feito, mas como está na 11ª posição no Brasileiro, somando 22 pontos, a equipe do técnico Renato Portaluppi teria que conseguir uma reação relevante na competição. O Athletico-PR tem situação semelhante, finalista da Copa do Brasil, campeão paranaense, mas é apenas o nono colocado do Brasileiro, com 25 pontos.

Como o Flamengo foi eliminado da Copa do Brasil, o calendário do clube segue até o dia 25 de setembro sem jogos no “meio” da semana.

"Este tempo dá para o treinador ajustar da maneira que ele quer, trabalhar melhor alguns aspectos que, talvez ainda não teve tempo para trabalhar e preparar para o jogo do final de semana. É lógico que se você está jogando no “meio” de semana, é porque está na Copa do Brasil e infelizmente fomos eliminados. Mas também acho que esse tempo é bom para o time recuperar jogadores, desde o começo do ano o grupo vem numa sequência forte de jogos. O desgaste é importante e a recuperação também, acho que une tudo isso, o trabalho, a recuperação, faz com que nós possamos chegar mais preparados e descansados. – disse o goleiro Diego Alves, antes do treino na manhã desta quinta-feira (5), no Centro de Treinamento George Helal, o Ninho do urubu, em relação as três semanas consideradas “cheias” para treinar, jogando somente aos sábados ou domingos.

Para o próximo compromisso do clube, o Flamengo enviou um pedido de liminar ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD, para escalar o meia Reinier. Esta medida foi tomada com intuito do clube se resguardar de possíveis punições, já que o jogador foi convocado para a Seleção Brasileira sub-17.

O Flamengo solicitou a desconvocação à Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, porém a entidade não respondeu. Caso similar aconteceu com o atacante Talles, do Vasco, o clube solicitou a sua dispensa e não foi atendido. O jogador entrou em campo, contra o Flamengo, com o respaldo de uma liminar.

Os clubes não têm a obrigatoriedade de liberar os atletas, a imposição somente acontece na janela de data FIFA e referente à equipe A das confederações nacionais, ou seja, a sub-17 não se enquadra na liberação sem a permissão de suas equipes.

O jogador é uma peça considerada importante, tendo em vista que Arrascaeta, Berrío e Bruno Henrique foram convocados para as respectivas seleções, uruguaia, colombiana e brasileira. O trio atua na parte ofensiva do time.

