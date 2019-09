Fluminense recebe Avaí nesta segunda-feira no Maracanã

Ainda não vai dar para sair da zona do rebaixamento, mas se vencer o Avaí nesta segunda-feira, às 20h, no Maracanã, o Fluminense consegue um importante passo para se recuperar no Campeonato Brasileiro. Nos últimos dez jogos, o Tricolor venceu apenas um, empatou três, e perdeu seis. Depois da eliminação na Copa Sul-Americana, chegou o momento de o time reagir e, dificilmente, terá oportunidade melhor do que a desta rodada. O adversário é o Avaí, último colocado no Brasileirão, com apenas sete pontos conquistados e nenhuma vitória.

O técnico Oswaldo de Oliveira deixou algumas dúvidas sobre a equipe que vai entrar em campo. Com as atuações abaixo do esperado de Marcos Paulo e Daniel contra o Corinthians, na última quinta-feira (29), o treinador testou João Pedro e Wellington Nem entre os titulares durante os treinamentos. Mesmo vaiado pela torcida, Ganso deve seguir entre os onze, ao lado de Nenê. O Fluminense provavelmente entra em campo com Muriel, Igor Julião, Nino, Digão e Caio Henrique; Allan, Nenê e Ganso; Wellington Nem, Yony González e João Pedro.

O Fluminense não conta mais com o atacante Pedro, que foi negociado com a Fiorentina. O clube italiano, inclusive, anunciou a contratação do brasileiro nesta segunda-feira (2). O valor da negociação gira em torno dos R$ 50 milhões, mas o clube carioca fica com cerca de R$ 36 milhões.

Se o Tricolor tem dificuldade no Campeonato Brasileiro, o adversário está pior. Ainda sem vencer, o Avaí terá desfalques importantes para o confronto desta segunda-feira. O técnico Alberto Valentim não poderá contar com Betão, suspenso, Eduardo Kunde, que sentiu o tornozelo e Léo, com dores musculares. No ataque, Brenner pode perder vaga para Daniel Amorim. O Avaí deve entrar em campo com Vladimir, Iury, Marquinhos Silva, Ricardo e Igor Fernandes; Pedro Castro, Richard Franco e João Paulo; Caio Paulista, Lourenço e Brenner (Daniel Amorim).

Edição: Verônica Dalcanal