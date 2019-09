Luxemburgo reafirma compromisso com o Vasco

O técnico Vanderlei Luxemburgo chegou em maio a São Januário. O Campeonato Brasileiro estava na rodada e o Gigante da Colina patinava na lanterna da competição com apenas um ponto.

Quase quatro meses depois e faltando apenas duas rodadas para o fim do primeiro turno, o Vasco ocupa a 15ª colocação com 20 pontos, seis a mais do que a Chapecoense, equipe que abre o pelotão da zona do rebaixamento.

A melhora da equipe faz com que o “professor Luxa” projete ficar mais tempo à frente do Cruz-Maltino. “Tenho contrato até o fim do ano e com a possibilidade de renová-lo. Enquanto estiver aqui vou me dedicar ao máximo para deixar o Vasco na elite do futebol e com uma base para o ano que vem, permitindo ao clube voltar a grandes conquistas”, destacou Luxemburgo, que traz no currículo cinco campeonatos brasileiros por Palmeiras (1993/1994), Corinthians (1998), Cruzeiro (2003) e Santos (2004). O treinador de 67 anos também tem no currículo o título de campeão Paulista (1990) com o Bragantino e uma passagem sem glórias à frente dos Galácticos do Real Madrid (2005).

O próximo compromisso do Vasco de Luxemburgo é contra o Bahia neste (7), às 11h, em São Januário. Jogo que para o zagueiro Ricardo Graça é primordial para o clube mudar de patamar dentro do Brasileirão. “São dois jogos importantes (Bahia e Chapecoense). Mas primeiro temos que ganhar dentro de casa, pra depois pensar no jogo de fora”.

O Vasco está praticamente acertado com o atacante Clayton. O jogador de 23 anos surgiu no Figueirense, mas não se firmou no Atlético-Mineiro que o emprestou para Corinthians e Bahia.

Clayton está no Rio para exames médicos e deve ser anunciado, oficialmente, pelo clube como terceiro e último reforço de Luxemburgo para a temporada.

Edição: Verônica Dalcanal