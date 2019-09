Pênalti perdido e Bahia estão na pauta do Vasco

O Dia da Independência para o Vasco, comemorado no próximo (7), á São Januário como palco. O time encara o Bahia, às 11h, e tenta se recuperar da derrota por 1 a 0 para o Cruzeiro. O jogo, em Belo Horizonte, no último (1), deixou um gosto amargo na equipe carioca, por conta do pênalti desperdiçado por Yago Pikachu. Cariocas e mineiros ainda estavam empatados em 0 a 0 no segundo tempo e um gol àquela altura poderia mudado o resultado final do jogo.

“Era a bola do jogo. Agora, ele (Pikachu) vai passar para mim o que a gente vai fazer. Isto não é a primeira vez que acontece no futebol. Ele bate muito bem, mas aí, de repente, perde a confiança e fica inseguro. A gente vai uma conversa olho no olho para saber se ele quer continuar cobrando”, avisou Vanderley Luxemburgo.

O treinador tem desfalques para o próximo compromisso do time. Richard está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e Thalles Magno vai estar servindo a Seleção Brasileira Sub-20. Questionado sobre os prováveis substitutos, Luxemburgo mandou recado para a torcida que critica o elenco cruz-maltino.

“Não adianta ficar queimando jogador. Eu tenho 67 anos e não posso entrar em campo. Torcedor do Vasco preste atenção, não dá pra dispensar ou contratar ninguém”, avaliou.

Edição: Verônica Dalcanal