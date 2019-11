Botafogo prega jogo sem erros para vencer Flamengo

Nas ruas, entre os torcedores, muita gente compara o jogo entre Botafogo e Flamengo com a luta de um gigante contra um pequeno homem. Os números do líder (com 71 pontos) reforçam esta impressão, foram 64 gols marcados e apenas 25 sofridos.

Segundo o zagueiro argentino Joel Carli, o Botafogo tem que fazer uma grande partida para sair com a vitória: “O Flamengo passa por um momento ótimo, não só no ataque. Ele conta com jogadores de muita qualidade, temos que entrar concentrados e não errar. Temos muito para trabalhar. É um jogo que exige concentração e queremos fazer uma grande partida”.

Com 33 pontos, o Botafogo está na 14ª posição do Brasileirão, tendo marcado 26 gols e sofrido 39 ao longo do campeonato.

Você acompanha Botafogo e Flamengo na próxima quinta (7), a partir das 20h (horário de Brasília), na Rádio Nacional (1130 AM).

Edição: Fábio Lisboa