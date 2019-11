Brasil goleia Canadá e vai à final de torneio feminino na China

Foi uma vitória maiúscula da equipe comandada pela técnica suíça Pia Sundhage, já que o Canadá ocupa a sétima posição no ranking da Fifa, enquanto o Brasil está em 11º lugar. Os dois jogos do torneio chinês valem como amistosos preparatórios para os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020.

Jogo

Quem liderou a vitória verde e amarela foi a meio-atacante Bia Zaneratto: ela roubou a bola na entrada da área e chutou com vontade; a goleira defendeu mas deu rebote e Chú aproveitou para abrir o placar. Na sequência, aos 22min, Marta cruzou na medida para Formiga ampliar, de cabeça. E ainda deu tempo de Bia Zanerratto marcar o primeiro dela, aos 40min, com um belo chute colocado. Na etapa final, aos 12min, Tamires tocou para Bia Zaneratto, que se livrou da marcação e fuzilou as redes, selando o placar de 4 a 0.

A seleção feminina de futebol segue invicta desde que Pia Sundhage assumiu a direção do time em agosto passado. Em cinco partidas, as brasileiras venceram quatro (Argentina, Inglaterra, Polônia e Canadá) e empataram uma (com o Chile, no tempo normal; mas o adversário venceu na disputa de pênaltis).