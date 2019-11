Claudiney Batista é ouro no Mundial de Atletismo Paralímpico

O brasileiro Claudiney Batista conquistou nesta segunda (11) a medalha de ouro na prova de lançamento de disco, classe F56, no Campeonato Mundial de Atletismo Paralímpico realizado em Dubai.

Para vencer a prova, Claudiney lançou o disco a uma distância de 45,92m, ficando à frente do iraniano Ali Mohammadyary, com marca de 43,51m, e do indiano Yogesh Kathuniya, com 42,05m.

Mais quatro medalhas no dia

Além do ouro no lançamento de discos o Brasil garantiu uma prata na prova dos 400 metros, classe T11, com Daniel Silva. Ele cumpriu a distância em 50s96. Na mesma prova outro brasileiro ficou com o bronze, Felipe Gomes, com o tempo de 51s54. O ouro ficou com o francês Timothee Adolphe, com o tempo de 50s91.

Outro bronze veio na prova de lançamento de dardo, classe F56, com Raíssa Rocha. Ela alcançou a marca de 22m28 para ficar em terceiro. O ouro ficou com a letona Diana Dadzite, com 25m54, e a prata com a iraniana Hashemiyeh Moavi, com 22m67.

O terceiro e último bronze do dia foi conquistada por Viviane Ferreira na prova de 100 metros rasos, classe T12. Ela conseguiu o tempo de 12s. O ouro ficou com a cubana Omara Durand, com a marca de 11s66, e a prata com a espanhola Adiaratou Iglesias, com a marca de 11s99.

Fim de semana dourado

No domingo o Brasil garantiu duas medalhas de ouro. A primeira veio com Daniel Tavares na prova dos 400 metros (classe T20). E a segunda foi conqusitada por Thalita Simplicio nos 400 metros (classe T11).

Antes, no sábado, a equipe brasileira havia garantido outra primeira colocação, com Petrúcio Ferreira, na prova dos 400 metros (classe T47). Na mesma prova outro atleta do Brasil ficou com a prata, o paulista Thomaz Ruan.

Quadro de medalhas

Após os resultados desta segunda o Brasil ocupa a terceira posição do quadro de medalhas, com 16 no total (7 ouros, 3 pratas e 6 bronzes). A primeira posição é da China, com 31 no total (13 ouros, 13 pratas e 5 bronzes). Já a segunda posição é da Ucrânia, com o total de 17 medalhas (8 ouros, 5 pratas e 4 bronzes).

Edição: Fábio Lisboa