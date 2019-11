Com torcida de arquirrivais, Vasco encara Palmeiras em São Januário

Na noite de hoje (6), o Vasco tenta reencontrar a vitória diante do vice-lider do Brasileirão, o Palmeiras, dentro do Caldeirão. O jogo começa às 21h30 (horário de Brasília), em São Januário, no Rio de Janeiro (RJ). A equipe carioca não vence há três jogos, já os paulistas, sob o comando de Mano Menezes, ganharam 13 das últimas 14 partidas.

“O Palmeiras com o Felipão era uma maneira de jogar. E agora, com o Mano Menezes, ataca mais e a gente se preocupa muito com o Dudu, que é um dos melhores jogadores que tem no Brasil”, analisou Yago Pikachu.

O paraense, que soma 196 jogos com a camisa cruz-maltina, também falou sobre os desfalques vascaínos. Contundido, Henrique está fora na lateral esquerda, e no meio os volantes Richard e Bruno Gomes estão suspensos.

“São características diferentes. Henrique é mais defensivo do que o Danilo que deve jogar. No meio ainda tem dúvida porque tem muito jogador à disposição. Não sei quem ele (Luxemburgo) vai escolher”.

O técnico Vanderlei Luxemburgo deve optar por Felipe Bastos e Bruno César como titulares. Pikachu também foi questionado sobre uma possível torcida dos arquirrivais vascaínos. “Não sei se teremos a torcida do Flamengo, mas toda ajuda é boa. Nosso principal objetivo é fazer 45 pontos para que a gente brigue por coisas maiores na competição. Se conseguirmos duas vitórias seguidas esqueceremos a zona do rebaixamento e poderemos pensar em uma vaga na pré-Libertadores".

Depois do Palmeiras, o Vasco encara o CSA no Rei Pelé, em Maceió e também deve ter o apoio de Botafogo e Fluminense que ainda lutam contra o rebaixamento.

Ouça a transmissão ao vivo do jogo Vasco x Palmeiras, a partir das 21h, na Rádio Nacional http://radios.ebc.com.br/aovivo

Edição: Cláudia Soares Rodrigues