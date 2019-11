Coreia do Sul está nas quartas-de-final do Mundial sub-17

A seleção da Coreia do Sul avançou para as quartas-de-final da Copa do Mundo de futebol sub-17 após vencer Angola por 1 a 0 nesta terça (5) em jogo realizado no Estádio Olímpico, em Goiânia.

O gol da partida saiu aos 32 minutos do primeiro tempo. A defesa de Angola falha na saída de bola e permite que Choi receba cruzamento para fazer de voleio.

Próxima fase

Com a classificação obtida hoje, a seleção da Coreia do Sul enfrenta na próxima fase Japão ou México, que jogam quarta (6).

Edição: Fábio Lisboa