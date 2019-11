Holanda derrota Nigéria e chega às quartas do Mundial sub-17

A Holanda derrotou a pentacampeã Nigéria por 3 a 1 nesta terça (5) e se classificou para as quartas-de-final da Copa do Mundo de futebol sub-17. A partida foi realizada no estádio Olímpico de Goiânia.

A equipe europeia começou a construir sua vitória logo aos 3 minutos de jogo, quando Hansen chuta com categoria após receber na entrada da área.

A Nigéria chegou a ensaiar uma reação ao empatar a partida aos 11 minutos com gol de Olusegun, que acertou de fora da área.

Porém, dois minutos depois a Holanda voltou a ficar na frente de novo, com gol de Hansen.

O terceiro gol da Holanda saiu aos 33 minutos do segundo tempo, com outro gol de Hansen, agora em cobrança de pênalti.

Com este resultado, a Nigéria (time com o maior número de títulos mundiais sub-17, cinco) deu adeus à competição.

Quartas-de-final

O adversário da Holanda sai do jogo entre Paraguai e Argentina, que acontece na próxima quinta (7).

