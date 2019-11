México vence o Japão por 2 a 0 no Mundial Sub-17 e vai para as quartas

Debaixo de um grosso temporal, japoneses e mexicanos disputaram uma vaga nas quartas de final do Mundial Sub-17. A chuva afugentou a torcida das arquibancadas do estádio Bezerrão, no Gama (DF), mas a boa drenagem do estádio permitiu um jogo rápido e veloz.

Nessas condições, o México desde o início pressionou muito, testando por diversas vezes, em chutes de longa distância, o goleiro Zion Suzuki.

Aos 35 minutos, o jogo ficou emocionante. Depois de Álvarez desperdiçar um chute cara a cara com o goleiro, os japoneses tocaram a bola rapidamente até a área adversária. Lá, também perderam a chance de abrir o placar. Mito chutou rasteiro para a defesa do goleiro García.

O 2º tempo começou sem chuva, mas o panorama da partida era muito semelhante: correria e péssimas finalizações. Aos 11 minutos, surgiu o gol: escanteio para a área do Japão, a bola sobrou para o capitão Pizzuto. Ele dá um toquinho e venceu o goleiro Suzuki: 1 a 0.

Aos 28 minutos, foi a vez de Muñoz marcar um golaço. Ele veio com a bola dominada desde a intermediária e arriscou um chute de fora da área, no ângulo do goleiro: 2 a 0 e classificação garantida.

O técnico mexicano resolveu poupar o craque Muñoz depois do gol e o substituiu pelo reserva Joel Gómez. Nas quartas de final o México enfrentará a Coreia do Sul, em Cariacica (ES), domingo (10) à noite.

Ficha técnica:

JAPÃO 0 x 2 MÉXICO

Competição: Mundial Sub-17 (Oitavas-de-Final)

Local: Estádio Bezerrão, Gama (DF)

Juiz: Amin Mohamed (Egito)

Público: 545

Japão: Zion Suzuki, Kaito Suzuki, Nakano, Hata (Tamura) e Murakami; Fujita, Naruoka (Toyama) e Yamauchi; Mito, Wakatsuki e Nishikawa. T: Yoshiro Moriyama.

México: García, Alejandro Gómez, Ruiz, Guzman e Pizzuto; Martínez, González (Armas), Flores e El Mesmari; Muñoz (Joel Gómez) e Álvarez (Luna). T: Marco Ruíz.

Gols: 2º tempo: Pizzuto (11) e Muñoz (28).

Edição: Fábio Massalli