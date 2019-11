Mundial sub-17: França goleia Espanha e se garante nas semifinais

A França goleou a Espanha por 6 a 1 nesta segunda (11) e se classificou para as semifinais da Copa do Mundo de Futebol sub-17.

No jogo realizado no estádio Olímpico de Goiânia, a fúria chegou a abrir o marcador, mas a França tomou conta da partida ainda no primeiro tempo e conseguiu vencer de goleada.

A seleção espanhola abriu o placar aos 8 minutos de partida. O camisa 10 Valera aproveitou bola que sobrou na entrada da área e bateu de primeira, colocado, para vencer o goleiro francês.

Aos 20 minutos a França conseguiu a igualdade no placar em gol de cabeça de Kouassi após cobrança de escanteio.

A virada francesa começou a ser construída aos 35 minutos da etapa inicial, quando Mbuku marca após passe de Lihadji.

Segundo tempo

E no primeiro minuto da etapa final Mbuku retribui a seu companheiro de equipe. Ele toca para Lihadji fazer 3 a 1.

O quarto gol francês sai aos 8 minutos do segundo tempo, com Pembelé, que aproveita bola que sobrou após cobrança de escanteio.

E cinco minutos depois a França consegue mais um gol após cobrança de escanteio. O atacante Rutter sobe muito para fazer o seu de cabeça.

O golpe de misericórdia veio nos acréscimos da partida. A equipe francesa puxa rápido contra-ataque que termina em passe para o camisa 10 Aouchiche, que domina e bate com categoria da marca do pênalti para garantir o 6 a 1.

Semifinais

Agora a seleção francesa espera o jogo entre Brasil e Itália, que acontece ainda nesta segunda, para saber qual será seu adversário nas semifinais da competição.

A outra semifinal colocará frente a frente as seleções do México e da Holanda, que se enfrentam na próxima quinta no Estádio do Bezerrão, no Gama (DF).

Edição: Fábio Lisboa